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Грабителя на электросамокате разыскивают в Париже. Он ворвался в ювелирный

28.07.2021 12:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. В Париже разыскивают вооруженного грабителя на электросамокате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грабителя на электросамокате разыскивают в Париже. Он ворвался в ювелирный

Неизвестный ворвался в ювелирный магазин недалеко от Елисейских полей и, угрожая сотрудникам пистолетом, похитил несколько украшений.

Грабителя на электросамокате разыскивают в Париже. Он ворвался в ювелирный

Согласно предварительной оценке, речь идет о драгоценных изделиях на сумму 2 миллиона евро.

Грабителя на электросамокате разыскивают в Париже. Он ворвался в ювелирный

Какие-либо данные о подозреваемом не разглашаются. Расследованием занимается полицейская бригада по борьбе с бандитизмом.

 
 
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Новости Франции. В Париже разыскивают вооруженного грабителя на электросамокате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестный ворвался в ювелирный...
 
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