Грабителя на электросамокате разыскивают в Париже. Он ворвался в ювелирный

Источник материала: СТВ

Новости Франции. В Париже разыскивают вооруженного грабителя на электросамокате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Неизвестный ворвался в ювелирный магазин недалеко от Елисейских полей и, угрожая сотрудникам пистолетом, похитил несколько украшений.





Согласно предварительной оценке, речь идет о драгоценных изделиях на сумму 2 миллиона евро.





Какие-либо данные о подозреваемом не разглашаются. Расследованием занимается полицейская бригада по борьбе с бандитизмом.