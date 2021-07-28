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Число погибших после взрыва на химзаводе в Германии выросло

28.07.2021 12:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Новые подробности мощного взрыва на химическом заводе в немецком Леверкузене. Число погибших в результате происшествия возросло до двух. Пострадал 31 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших после взрыва на химзаводе в Германии выросло

На месте ЧП продолжаются поисковые работы, однако шансы найти выживших крайне малы. Взрыв прогремел на территории центра по утилизации отходов. По предварительным данным, он мог произойти из-за возгорания химических веществ, в том числе хлорсодержащих растворителей.

Число погибших после взрыва на химзаводе в Германии выросло

На данный момент местным жителям ничего не угрожает. Концентрация загрязняющих веществ, которые попали в атмосферу, находится в пределах допустимой нормы. Ведется расследование.

 
 
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Новости Германии. Новые подробности мощного взрыва на химическом заводе в немецком Леверкузене. Число погибших в результате происшествия возросло до двух....
 
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