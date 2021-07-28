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Стала известна фамилия матери младшего сына Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Сразу отметим, что сенсации не произошло. Подтвердились лишь ранее всем известные факты – матерью Николая Лукашенко по официальным документам числится бывший личный врач Александра Лукашенко Ирина Абельская.
Ранее Лукашенко-старший несколько раз в интервью рассказывал, что матерью его младшего сына является известный врач, и это, по его словам, общеизвестно. Но фамилии Абельской он никогда публично не называл.
В настоящее время Ирина Абельская возглавляет Республиканский клинический медцентр Управления делами президента.
Ранее в Сеть уже сливали трогательное фото Николая Лукашенко с предполагаемой матерью.
Ирина Абельская и Николай Лукашенко. Фото: @cpartisans_dumps
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В настоящее время Ирина Абельская возглавляет лечкомиссию.
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