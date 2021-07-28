Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

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Ирина Абельская и Николай Лукашенко. Фото: @cpartisans_dumps

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стала известна фамилия матери младшего сына Лукашенко В настоящее время Ирина Абельская возглавляет лечкомиссию.

Сразу отметим, что сенсации не произошло. Подтвердились лишь ранее всем известные факты – матерьюпо официальным документам числится бывший личный врач Александра ЛукашенкоРанее Лукашенко-старший несколько раз в интервью рассказывал, что матерью его младшего сына является известный врач, и это, по его словам, общеизвестно. Но фамилии Абельской он никогда публично не называл.В настоящее время Ирина Абельская возглавляет Республиканский клинический медцентр Управления делами президента.Ранее в Сеть уже сливали трогательное фото Николая Лукашенко с предполагаемой матерью.