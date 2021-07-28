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Стала известна фамилия матери младшего сына Лукашенко

28.07.2021 12:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стала известна фамилия матери младшего сына Лукашенко
Фото: president.gov.by
Данные паспорта Николая Александровича Лукашенко 31.08.2004 года рождения слили в сеть киберпартизаны, взломавшие сеть АИС «Паспорт».

Сразу отметим, что сенсации не произошло. Подтвердились лишь ранее всем известные факты – матерью Николая Лукашенко по официальным документам числится бывший личный врач Александра Лукашенко Ирина Абельская.


Ранее Лукашенко-старший несколько раз в интервью рассказывал, что матерью его младшего сына является известный врач, и это, по его словам, общеизвестно. Но фамилии Абельской он никогда публично не называл.

В настоящее время Ирина Абельская возглавляет Республиканский клинический медцентр Управления делами президента.

Ранее в Сеть уже сливали трогательное фото Николая Лукашенко с предполагаемой матерью.

Стала известна фамилия матери младшего сына Лукашенко

Ирина Абельская и Николай Лукашенко. Фото: @cpartisans_dumps
 
 
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В настоящее время Ирина Абельская возглавляет лечкомиссию.
 
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