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В Эквадоре лишили гражданства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

28.07.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд в Эквадоре лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства республики, со ссылкой на МИД Эквадора.

В Эквадоре лишили гражданства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Как сообщает ABC, «[суд] действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, <…> принятое прежним правительством», — заявили в министерстве.

Адвокат Карлос Поведа заявил о планах подать апелляцию. По его словам, права Ассанжа были нарушены в ходе судебного процесса, так как его лишили возможности принять участие в слушаниях.

«Вопрос уважения прав [человека] и соблюдения надлежащих правовых процедур важнее, чем вопрос гражданства», — сказал Поведа.

Ассанжа задержали в Великобритании в апреле 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне. Он скрывался там с 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам Ассанж эти обвинения отвергал, напоминает РБК.

 

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Суд в Эквадоре лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства республики, со ссылкой на МИД Эквадора.
 
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