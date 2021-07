Улады ліквідуюць арганізацыю актыўнага ладу жыцьця інвалідаў «Крылы анёлаў». А каго ўжо закрылі?

Источник материала: Свабода

Менскі райвыканкам ліквідуе арганізацыю «Каманда „Крылы анёлаў“». Гэта некамэрцыйная ўстанова, што яднае аматараў актыўнага ладу жыцьця і сем’і, якія сутыкнуліся з праблемамі інваліднасьці.

Пра ліквідацыю паведаміла сама арганізацыя ў фэйсбуку, заявіўшы, што не атрымлівала ніякіх папярэджаньняў ад уладаў і закон не парушала, але раптоўна заўважыла, што ўлады маюць намер яе зьліквідаваць.

Пад пагрозай зрыву апынуліся спаборы «Восеньскі бегапарк-2021», а ранейшыя просьбы да спонсараў дапамагчы арганізацыя вымушаная адклікаць ужо цяпер.

