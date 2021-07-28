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Мацукевич: Лукашенко может передать власть только самому себе
Источник материала: Партизан
Вопрос о сроках ухода Лукашенко с поста главы государства остается открытым даже для самой власти, заявил «Белорусскому партизану» старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич.
— Как вы оцениваете опубликованный проект новой Конституции?
— Прежде всего стоит отметить, что в нынешних условиях новая конституция ничего принципиально не решает. Не она причина политического кризиса и не в ней ключ к ее разрешению.
Лукашенко забрался выше закона и стал недосягаем для выборов. Если действующая конституция бездействует, в чем тогда смысл новой?
Население не заказывало новую конституцию, оно хотело сменить президента, проголосовало за это в августе 2020 года и стоически отстаивает свой выбор. Но власти подсовывают вместо этого новую конституцию.
Думаю, для того, чтобы окончательно замять протестную тему и с помощью референдума создать себе недостающую легитимность до 2025 года. Иных мотивов для этой кампании пока не вижу, даже если на референдум будет вынесена не только конституция.
— Лукашенко уверял, что на следующий президентский срок избираться не будет. Если конституционный референдум состоится, то когда, на ваш взгляд, могут пройти новые выборы — после плебисцита или не раньше 2025-го?
— Главный вопрос — о сроках ухода Лукашенко — остается открытым, как мне кажется, даже для самой власти. Потому что это уже вопрос безопасности.
Вертикаль, ее обеспечивающая, построена на страхе и лояльности. Она функционирует пока во главе Лукашенко и пока он демонстрирует силу и стержень. В другой комбинации эта пирамидка теряет всю прочность и может сложиться в могилку для всей системы.
Вариант с преемником (по аналогии с Казахстаном), думаю, будоражит властные умы. Это вполне себе транзит на безопасный берег.
Проблема в том, что Лукашенко может передать власть только самому себе.
Иных лиц, пользующихся у него достаточным доверием, в его окружении, думаю, нет. Значит, нужно решить задачу сохранения старого файла под новым именем. То есть так уйти, чтобы остаться — переместить себя вместе с ключевыми полномочиями.
В этом смысле в проекте конституции, который опубликовал Юрий Воскресенский, подходящий адрес для переезда и пересохранения — президиум «Всебелорусского народного собрания», о чем еще раньше говорили многие эксперты. Иного смысла в этой структуре, на мой взгляд, нет.
В любом случае, новая конституция и референдум по ней пока лишь в проекте властей. Нет гарантий, что он будет реализован.
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Вопрос о сроках ухода Лукашенко с поста главы государства остается открытым даже для самой власти, заявил «Белорусскому партизану» старший аналитик Центра новых...
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