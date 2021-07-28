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И снова в закрытом режиме: назначена дата начала суда над Марией Колесниковой и Максимом Знаком
Источник материала: Партизан
Уголовное дело по обвинению Марии Колесниковой и Максима Знака начнет рассматриваться в Минском областном суде 4 августа 2021 года.
Постановление об этом защите вручили сегодня.
Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
Начало в 11:00 в здании суда Минского района (Минск, ул. Маяковского, 119а), сообщает штаб Виктора Бабарико.
"Закрытый режим рассмотрения дела закрывает в данном случае не только содержание обвинения, но и факт отсутствия доказательств вины, равно как и факт отсутствия преступления", -
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Уголовное дело по обвинению Марии Колесниковой и Максима Знака начнет рассматриваться в Минском областном суде 4 августа 2021 года.
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