С 1 августа повысят пособия на детей и бюджет прожиточного минимума

БПМ в среднем на душу населения со следующего месяца повысят на 10,19 рубля — до 283,46 рубля. Напомним, с 1 августа также увеличат пособия по уходу за ребенком до 3 лет.





Рост пособий с 1 августа будет от 5,09 рубля и выше. Так, выплаты на детей в возрасте от 3 до 18 лет на время воспитания ребенка до 3 лет повысят на 5,09 рубля, они составят 141,73 рубля.





Единовременное пособие при рождении первого ребенка с 1 августа вырастет до 2834,6 рубля (сейчас — 2 732,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 968,44 рубля (сейчас — 3 825,78 рубля).





Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 283,46 рубля (сейчас — 273,27 рубля).





Размеры БПМ и пособий на детей будут действовать до конца октября.





Пропорционально повышению БПМ с 1 августа пересмотрят и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.



