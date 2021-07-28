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В Могилеве полностью сгорела Tesla после удара в столб.
Источник материала: Партизан
Авария произошла вечером 27 июля.
Как сообщает пресс-служба УВД Могилевской области, 26-летний водитель электрокара на улице Челюскинцев вылетел за пределы проезжей части и врезался в осветительную опору. От удара Tesla загорелась.
Водитель с травмами доставлен в больницу.
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Авария произошла вечером 27 июля.
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