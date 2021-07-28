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Деревня будущего: на ферме в Витебской области трудятся роботы

28.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На одной из ферм Витебской области Беларуси основную работу выполняют роботы. Автоматизированные системы кормят, доят и заботятся о коровах, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Выбираем – утро, обед или вечер. Высокопродуктивные у нас коровы. И вот рацион», – отмечает тракторист-машинист Алексей Пригожий.

За руль трактора – только с планшетом. На сельхозмашине Алексея установлен Wi-Fi, а в гаджете специальная программа. Она подскажет, что сегодня в меню у животных, какие нужны ингредиенты и в каком количестве.

На другой ферме официантом для коров стал робот. Животных делят на группы в зависимости от удоя. Для каждой свой рацион. Машина безошибочно раздает нужные порции и контролирует их объем.

«Исключается «больше-меньше». Плюс очень хорошо перемешивается корм и раздается на кормовой стол. Робот также имеет функцию подталкивания», – заявила начальник комплекса по выращиванию племенного скота и производству молока Наталья Красовская.

Здесь каждая корова дает около четырех ведер молока в сутки. Это больше среднего. Вместо доярки – автоматическая система. Она распознает вымя с помощью лазера. Каждую корову отличает по чипу. К тому же сама сортирует молоко.

Однако железные сотрудники людей не заменят. Рядом, в учебно-практическом центре, готовят молодых специалистов. Игорь и Ангелина Моисеенко попали сюда на практику. Планируют остаться. Будущим зоотехникам понравилось и современное оборудование, и гуманное отношение к животным.

«Коровы в очень комфортных условиях. Они захотели подоиться, пошли подоились. Захотели отдохнуть – пришли, легли, отдыхают. Условия созданы и для рабочих, и для самих животных», – рассказали студенты Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

В благодарность коровы дают не просто много молока. Оно самого высокого качества. Состав определяют в лабораториях перед тем, как отправить на молокозавод.

«Наше молоко идет экстра-сортом. Только экстра-сортом. Это низкие показатели соматики. У нас коровы вовремя обрабатываются», – заявила лаборант химического анализа Алена Бугай.

На месте современного комплекса когда-то были ветхие строения и небольшое поголовье скота. Обновлять фермы начали в 2005 году. В модернизацию вложили больше 50 миллионов долларов.

«Из всех построек, которые были на территории Мазолово, остались только три. Все остальные фермы, мастерские – это все построено с нуля. Комбикормовый завод, рапсовый завод. Это окупается», – рассказал заместитель генерального директора предприятия Константин Почепко.

Возродили и поселок. Для местных жителей построили торговый центр, тренажерный зал, салон красоты. Все для того, чтобы молодые специалисты чувствовали себя не хуже, чем в городе.



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Обновлять фермы начали в 2005 году. В модернизацию вложили больше 50 миллионов долларов.
 
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