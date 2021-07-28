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Кошка понюхала котлету, которая, судя по реакции, ей не понравилась. Посмотрите, что делает пушистая – будете смеяться 100%!
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике кошка решила провести экспертизу хозяйской котлеты – она ее понюхала и, судя по действиям, пришла к неутешительному выводу. Может, человеку не стоит ее есть?
Пользователей Сети развеселили действия кошки: «Кот плохого не посоветует», «Кошка кошку есть не станет», «Может, котлетка из кабачков?», – писали комментаторы.
Фото:
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Кошка понюхала котлету, которая, судя по реакции, ей не понравилась. Посмотрите, что делает пушистая – будете смеяться 100%!
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка решила провести экспертизу хозяйской котлеты – она ее понюхала и, судя по действиям, пришла к неутешительному...
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