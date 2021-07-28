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Кошка понюхала котлету, которая, судя по реакции, ей не понравилась. Посмотрите, что делает пушистая – будете смеяться 100%!

28.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка понюхала котлету, которая, судя по реакции, ей не понравилась. Посмотрите, что делает пушистая – будете смеяться 100%!

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кошка решила провести экспертизу хозяйской котлеты – она ее понюхала и, судя по действиям, пришла к неутешительному выводу. Может, человеку не стоит ее есть?


Пользователей Сети развеселили действия кошки: «Кот плохого не посоветует», «Кошка кошку есть не станет», «Может, котлетка из кабачков?», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка решила провести экспертизу хозяйской котлеты – она ее понюхала и, судя по действиям, пришла к неутешительному...
 
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