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Ливни и наводнение на севере Италии: города отрезаны от внешнего мира

28.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ливни и наводнение на севере Италии: города отрезаны от внешнего мира

Непогода и на севере Италии – этот регион утопает из-за сильных ливней. Там за три дня выпало три месячных нормы осадков.

Реки выходят из берегов. Наиболее сложная ситуация в районе озера Комо. Практически все дороги вокруг заблокированы оползнями или затоплены. Близлежащие города отрезаны от остального мира. Началась эвакуация жителей. Синоптики пока не обещают улучшения погоды. По прогнозам, ливни на время прекратятся только завтра вечером.

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Непогода и на севере Италии – этот регион утопает из-за сильных ливней. Там за три дня выпало три месячных нормы осадков. Реки выходят из берегов. Наиболее сложная...
 
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