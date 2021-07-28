Ливни и наводнение на севере Италии: города отрезаны от внешнего мира

Источник материала: ОНТ

Непогода и на севере Италии – этот регион утопает из-за сильных ливней. Там за три дня выпало три месячных нормы осадков.

Реки выходят из берегов. Наиболее сложная ситуация в районе озера Комо. Практически все дороги вокруг заблокированы оползнями или затоплены. Близлежащие города отрезаны от остального мира. Началась эвакуация жителей. Синоптики пока не обещают улучшения погоды. По прогнозам, ливни на время прекратятся только завтра вечером.

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