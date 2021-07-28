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Массовое ДТП на Немиге: столкнулись шесть автомобилей и троллейбус
Источник материала: ОНТ
О массовом ДТП на улице Немига, 3,
Сотрудники ГАИ Центрального РУВД Минска работают на месте происшествия. Обстоятельства устанавливаются.
Известно, что в аварии участвовали шесть автомобилей и троллейбус.
Фото: УГАИ УВД Мингорисполкома
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О массовом ДТП на улице Немига, 3, сообщается в Тelegram-канале УГАИ УВД Мингорисполкома. Сотрудники ГАИ Центрального РУВД Минска работают на месте происшествия....
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