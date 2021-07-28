Мощный тайфун обрушился на северо-восточные регионы Японии

Источник материала: ОНТ

Авиасообщение страдает в Японии. Сильнейший тайфун обрушился на северо-восток страны. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду.

Отменены десятки авиарейсов. А в ближайшие часы ожидается, что в регионе выпадет месячная норма осадков. В связи с этим существует риск схода оползней и повышения уровня воды в реках и водоемах. Изначально предполагалось, что тайфун пройдет через Токио, где проходят Олимпийские игры. Однако тропический шторм изменил траекторию по мере приближения к Японии. Ранее тайфун свирепствовал в Китае, там его жертвами стали более 80 человек.

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