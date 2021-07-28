Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен 29 июля в Беларуси

Источник материала: ОНТ

29 июля из-за гроз в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Белгидрометцентра.

Облачно с прояснениями будет в четверг. Кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни пройдут ночью по западу, а утром и днем по большей части территории республики.

Туман ожидается местами ночью и утром. Град возможен в отдельных районах днем. Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с, при грозах – до 14 м/с, местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха +14…+20°C ожидается ночью. Днем +24…+29°C, по юго-востоку +30…+32°C.

Фото: БЕЛТА

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