На границе Армении и Азербайджана произошли столкновения

Источник материала: ОНТ

Сложная ситуация на границе Армении и Азербайджана. Обе страны сообщили о стрельбе и обвинили друг друга в провокациях.

Министерство обороны Армении заявило, что этой ночью на северо-восточном отрезке границы с Азербайджаном начались столкновения. В Баку, в свою очередь, констатировали, что при обстреле одного из районов ранены двое азербайджанских военнослужащих.

Карабахский конфликт обострился прошлым летом. А в конце сентября перешёл в фазу масштабных военных действий. Жертвами стали более шести тысяч человек. Режим прекращения огня подписан в ноябре.

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