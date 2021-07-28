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На границе Армении и Азербайджана произошли столкновения
Источник материала: ОНТ
Сложная ситуация на границе Армении и Азербайджана. Обе страны сообщили о стрельбе и обвинили друг друга в провокациях.
Министерство обороны Армении заявило, что этой ночью на северо-восточном отрезке границы с Азербайджаном начались столкновения. В Баку, в свою очередь, констатировали, что при обстреле одного из районов ранены двое азербайджанских военнослужащих.
Карабахский конфликт обострился прошлым летом. А в конце сентября перешёл в фазу масштабных военных действий. Жертвами стали более шести тысяч человек. Режим прекращения огня подписан в ноябре.
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Сложная ситуация на границе Армении и Азербайджана. Обе страны сообщили о стрельбе и обвинили друг друга в провокациях. Министерство обороны Армении заявило, что...
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