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ДТП в Могилеве: Tesla врезалась в световую опору и загорелась (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТМогилеве: Tesla врезалась в световую опору и загорелась (ВИДЕО)" class="one-news__figure-img">
Электромобиль Tesla в Могилеве врезался в световую опору и загорелся,
По улице Челюскинцев 27 июля в 22:00 26-летний могилевчанин ехал за рулем Tesla Model 3 со стороны улицы Мельникова. На закруглении дороги вправо в районе дома № 157 он врезался в световую опору, которая находилась справа от него.
Машина от удара загорелась. Водителя с травмами доставили в больницу.
Предварительно, могилевчанин за рулем Tesla не учел погодные условия, неправильно выбрал скорость, поэтому и не справился с управлением машины.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: скриншот из видео ГАИ УВД Могилевского облисполкома
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Электромобиль Tesla в Могилеве врезался в световую опору и загорелся, сообщается на сайте ГАИ УВД Могилевского облисполкома. По улице Челюскинцев 27 июля в 22:00...
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