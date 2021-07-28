ДТП в Могилеве: Tesla врезалась в световую опору и загорелась (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Могилеве: Tesla врезалась в световую опору и загорелась (ВИДЕО)" class="one-news__figure-img">

Электромобиль Tesla в Могилеве врезался в световую опору и загорелся, сообщается на сайте ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

По улице Челюскинцев 27 июля в 22:00 26-летний могилевчанин ехал за рулем Tesla Model 3 со стороны улицы Мельникова. На закруглении дороги вправо в районе дома № 157 он врезался в световую опору, которая находилась справа от него.

Машина от удара загорелась. Водителя с травмами доставили в больницу.

Предварительно, могилевчанин за рулем Tesla не учел погодные условия, неправильно выбрал скорость, поэтому и не справился с управлением машины.

По факту ДТП проводится проверка.





Фото: скриншот из видео ГАИ УВД Могилевского облисполкома

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