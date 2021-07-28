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Стоимость кофе стремительно растет после аномальных заморозков в Бразилии

28.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стоимость кофе стремительно растет после аномальных заморозков в Бразилии

До максимума с 2014 года выросли биржевые цены на кофе сорта арабика. Цена растет из-за аномальных заморозков в Бразилии – крупнейшего поставщика кофе в мире. Заморозки последовали после сильнейшей засухи – в итоге, пострадало около 11% посевов в стране, пишет The Insider со ссылкой на WSJ.

Мешок кофе весом 60 кг в Бразилии стоил в декабре 400 реалов (около $77), а в июле подорожал до 800 реалов (около $155). По прогнозам, стоимость скоро может вырасти и до 1000 реалов (около $193).

Производитель кофе и президент кофейного кооператива Хосе Маркос Магальяйнс рассказал WSJ, что, возможно, на своей ферме потеряет две трети урожая 2022 года.

Отмечается, что для молодых кофейных деревьев особенно губительны низкие температуры. Фермерам нужно будет срезать поврежденные ветки или пересаживать поля, а это лишит их урожая и в последующие годы.

Фото: depositphotos.com

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До максимума с 2014 года выросли биржевые цены на кофе сорта арабика. Цена растет из-за аномальных заморозков в Бразилии – крупнейшего поставщика кофе в мире....
 
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