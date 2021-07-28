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18 человек погибли при столкновении грузовика с автобусом на севере Индии

28.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

18 человек погибли при столкновении грузовика с автобусом на севере Индии

Серьёзное ДТП на севере Индии. Там столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Сообщается о 18 погибших. Около 30 человек госпитализированы. Все они рабочие одного из местных предприятий. По данным полиции, из-за поломки автобус остановился на обочине. На его починку требовалось время, поэтому часть пассажиров вышла на улицу. Они и попали под колеса грузовика, который налетел на людей. 

Спасательная операция продолжалась несколько часов, что едва не привело к транспортному коллапсу в регионе.

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Серьёзное ДТП на севере Индии. Там столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Сообщается о 18 погибших. Около 30 человек госпитализированы. Все они рабочие одного...
 
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