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На втором блоке БелАЭС началась «горячая» обкатка реактора
Источник материала: ОНТ
Энергетическая безопасность страны и переход на экологичный вид топлива! «Горячая» обкатка реактора началась на втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции.
Это самый масштабный этап пуско-наладочных работ перед началом физического пуска реактора. Разрешение выдано Госатомнадзором Беларуси. Специалисты проверяют работоспособность основного оборудования. Они проведут испытания нескольких систем, в том числе электропитания, управления и защиты реактора. Цель этого этапа – подтвердить готовность к энергетическому пуску и дальнейшей безопасной эксплуатации второго энергоблока.
Развитие ядерной энергетики в нашей стране приносит результаты. С момента включения в энергосистему БелАЭС выработала более трёх миллиардов киловатт-часов. Разрабатываются новые тарифы, которые уже повысили спрос на электричество.
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Энергетическая безопасность страны и переход на экологичный вид топлива! «Горячая» обкатка реактора началась на втором энергоблоке Белорусской атомной...
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