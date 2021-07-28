На втором блоке БелАЭС началась «горячая» обкатка реактора

Источник материала: ОНТ

Энергетическая безопасность страны и переход на экологичный вид топлива! «Горячая» обкатка реактора началась на втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции.

Это самый масштабный этап пуско-наладочных работ перед началом физического пуска реактора. Разрешение выдано Госатомнадзором Беларуси. Специалисты проверяют работоспособность основного оборудования. Они проведут испытания нескольких систем, в том числе электропитания, управления и защиты реактора. Цель этого этапа – подтвердить готовность к энергетическому пуску и дальнейшей безопасной эксплуатации второго энергоблока.

Развитие ядерной энергетики в нашей стране приносит результаты. С момента включения в энергосистему БелАЭС выработала более трёх миллиардов киловатт-часов. Разрабатываются новые тарифы, которые уже повысили спрос на электричество.

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