Полоса препятствий, квесты и азы прыжков с парашютами: в 103-й воздушно-десантной бригаде провели экскурсию для школьников

Источник материала: ОНТ

Впечатления, которые запомнятся. На время летних каникул военные подготовили для детей увлекательную программу.

Тысячи школьников уже посетили воинские части и соединения. Необычную экскурсию для юных гостей организовали военнослужащие 103-й воздушно-десантной бригады. Здесь предлагают пройти полосу препятствий, разгадать музейный квест и даже освоить азы прыжков с парашютом!

С начала лета в бригаде успели побывать три тысячи школьников – от первоклашек до выпускников.

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