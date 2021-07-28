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Полоса препятствий, квесты и азы прыжков с парашютами: в 103-й воздушно-десантной бригаде провели экскурсию для школьников

28.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полоса препятствий, квесты и азы прыжков с парашютами: в 103-й воздушно-десантной бригаде провели экскурсию для школьников

Впечатления, которые запомнятся. На время летних каникул военные подготовили для детей увлекательную программу.

Тысячи школьников уже посетили воинские части и соединения. Необычную экскурсию для юных гостей организовали военнослужащие 103-й воздушно-десантной бригады. Здесь предлагают пройти полосу препятствий, разгадать музейный квест и даже освоить азы прыжков с парашютом! 

С начала лета в бригаде успели побывать три тысячи школьников – от первоклашек до выпускников.

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Впечатления, которые запомнятся. На время летних каникул военные подготовили для детей увлекательную программу. Тысячи школьников уже посетили воинские части и...
 
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