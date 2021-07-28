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Полоса препятствий, квесты и азы прыжков с парашютами: в 103-й воздушно-десантной бригаде провели экскурсию для школьников
Источник материала: ОНТ
Впечатления, которые запомнятся. На время летних каникул военные подготовили для детей увлекательную программу.
Тысячи школьников уже посетили воинские части и соединения. Необычную экскурсию для юных гостей организовали военнослужащие 103-й воздушно-десантной бригады. Здесь предлагают пройти полосу препятствий, разгадать музейный квест и даже освоить азы прыжков с парашютом!
С начала лета в бригаде успели побывать три тысячи школьников – от первоклашек до выпускников.
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Полоса препятствий, квесты и азы прыжков с парашютами: в 103-й воздушно-десантной бригаде провели экскурсию для школьников
Впечатления, которые запомнятся. На время летних каникул военные подготовили для детей увлекательную программу. Тысячи школьников уже посетили воинские части и...
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