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Перенос столицы или строительство нового города с нуля? Как Минск восстанавливали после Великой Отечественной
Источник материала: ОНТМинск восстанавливали после Великой Отечественной" class="one-news__figure-img">
Как Минск восстанавливался после войны? Здесь каждый житель был своего рода архитектором.
Одержав победу над противником и освободив свои земли, перед нашими предками стояла не менее тяжелая задача. Беларусь находилась в руинах, а от Минска осталось всего 20% жилого фонда. Жить и работать было почти негде. Нужно было не только построить новое, но и избавить город от кирпичей, камней и разбитых стекол. Кто и как отстраивал нашу столицу?
Чтобы отстраивать город, нужно было убедиться в его безопасности. Немцы оставили тонны взрывчатки. Поэтому сначала предстояла работа по разминированию. Затем к разбору руин начали привлекать минчан. Всем трудоспособным выдавалась «асабовая кніжка». Каждый должен был отработать 15 часов в месяц на благо города.
Минск был настолько разрушен, что даже рассматривался вопрос о переносе столицы или строительстве нового города с нуля. Но все же решением стала реконструкция.
Анатолий Федорович родился в Минске в 45-м году. Его детство как раз совпало с возрождением столицы из руин, поэтому рос он, и вместе с ним восстанавливался город. По его рассказам, многие тогда жили в бараках.
Официально в 48-м минчан привлекать к реконструкции Минска перестали, а в 50-м официально заявили, что Минск восстановлен, но строительство его продолжалось. И пусть этот путь был нелегким, сейчас можно уверенно сказать, что это было не зря.
Фото с сайта
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Перенос столицы или строительство нового города с нуля? Как Минск восстанавливали после Великой Отечественной
Как Минск восстанавливался после войны? Здесь каждый житель был своего рода архитектором. Одержав победу над противником и освободив свои земли, перед нашими...
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