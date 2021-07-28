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Перенос столицы или строительство нового города с нуля? Как Минск восстанавливали после Великой Отечественной

28.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Как Минск восстанавливался после войны? Здесь каждый житель был своего рода архитектором.


Одержав победу над противником и освободив свои земли, перед нашими предками стояла не менее тяжелая задача. Беларусь находилась в руинах, а от Минска осталось всего 20% жилого фонда. Жить и работать было почти негде. Нужно было не только построить новое, но и избавить город от кирпичей, камней и разбитых стекол. Кто и как отстраивал нашу столицу?

Чтобы отстраивать город, нужно было убедиться в его безопасности. Немцы оставили тонны взрывчатки. Поэтому сначала предстояла работа по разминированию. Затем к разбору руин начали привлекать минчан. Всем трудоспособным выдавалась «асабовая кніжка». Каждый должен был отработать 15 часов в месяц на благо города.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Национальной академии наук Беларуси: «Минчан без строительной специальности использовали в качестве подсобной рабочей силы именно при переноске остатков зданий, при разборке зданий, а вот для того, чтобы стены класть был брошен дополнительный набор на строительные специальности в техникумы страны».

Минск был настолько разрушен, что даже рассматривался вопрос о переносе столицы или строительстве нового города с нуля. Но все же решением стала реконструкция.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Национальной академии наук Беларуси:  «Победила точка зрения и минчан, и первого секретаря компартии Беларуси Пономаренко, что Минск будем восстанавливать, но это уже будет не тот самый Минск губернский, это будет полностью новый город, столица Советской республики».

Анатолий Федорович родился в Минске в 45-м году. Его детство как раз совпало с возрождением столицы из руин, поэтому рос он, и вместе с ним восстанавливался город. По его рассказам, многие тогда жили в бараках.

Анатолий Григорьев, житель Минска: «Там был такой длинный барак, мы его приспособили для жилья. Моя мама, дочь помещицы, как говорится, крестьянская хватка, она захватила нам такую комнату, в которой была русская печь. Жили очень тяжело, отец до 48-го нам помогал, потом его в Брестской области убили».

Официально в 48-м минчан привлекать к реконструкции Минска перестали, а в 50-м официально заявили, что Минск восстановлен, но строительство его продолжалось. И пусть этот путь был нелегким, сейчас можно уверенно сказать, что это было не зря.

Фото с сайта wwii.space / Руины по улице Красной. 22 сентября 1941 г.

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Теги: Минск
 
 
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Как Минск восстанавливался после войны? Здесь каждый житель был своего рода архитектором. Одержав победу над противником и освободив свои земли, перед нашими...
 
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