В Калифорнии не могут справится с охватившими штат лесными пожарами

Источник материала: ОНТ

В Калифорнии ещё жарче – стихия буквально выжигает штат. Сильный ветер раздувает лесные пожары, засуха усугубляют проблему.

Огонь почти полностью уничтожил поселение Индиан-Фоллс. Сгорели десятки домов и построек. Над очагами из восходящих потоков воздуха формируются грозовые «огненные облака» – это риск возникновения новых пожаров. Тяжёлая ситуация и в соседнем Орегоне.

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