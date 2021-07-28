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В Калифорнии не могут справится с охватившими штат лесными пожарами
Источник материала: ОНТ
В Калифорнии ещё жарче – стихия буквально выжигает штат. Сильный ветер раздувает лесные пожары, засуха усугубляют проблему.
Огонь почти полностью уничтожил поселение Индиан-Фоллс. Сгорели десятки домов и построек. Над очагами из восходящих потоков воздуха формируются грозовые «огненные облака» – это риск возникновения новых пожаров. Тяжёлая ситуация и в соседнем Орегоне.
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В Калифорнии ещё жарче – стихия буквально выжигает штат. Сильный ветер раздувает лесные пожары, засуха усугубляют проблему. Огонь почти полностью уничтожил...
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