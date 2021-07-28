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Тепловой удар и солнечный. Чем они отличаются? О том, как их избежать и первой помощи пострадавшим

28.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепловой удар и солнечный. Чем они отличаются? О том, как их избежать и первой помощи пострадавшим

Чем отличается солнечный удар от теплового рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов. 

Характер течения солнечного и теплового удара схожи, но причины их вызывающие отличаются.

Причина теплового удара – ношение одежды, препятствующей испарению пота, недостаточное употребление жидкости, физическая активность при высокой температуре. Он может случиться как в душном помещении, так и на улице. 

Солнечный удар возникает из-за длительного пребывания на открытом солнце без соблюдения определенных правил – без ношения головного убора, солнцезащитных очков, легкой одежды из натуральных тканей. Основные симптомы солнечного удара – головная боль и слабость, учащение пульса и дыхания, шум в ушах, тошнота, рвота, повышение температуры тела, усиленное потоотделение.

Вадим Сушинский, заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ: «Если у пациента возникают такие симптомы, то его нужно поместить в прохладное место. Это может быть помещение, где работает кондиционер. Расстегнуть пуговицы, обеспечить максимальное проветривание. Очень хорошо делать обтирания холодной водой, положить пузырь со льдом на голову. Лед должен быть завернут в ткань, чтобы избежать резкого переохлаждения организма. Если у пациента были судороги, резко нарушено кровообращение, нужно обязательно вызвать скорую помощь. Если была тошнота, рвота, необходимо находиться в горизонтальном положении с повернутой на бок головой. Это предостережет от других негативных явлений».

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Чем отличается солнечный удар от теплового рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация...
 
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