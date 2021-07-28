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Тепловой удар и солнечный. Чем они отличаются? О том, как их избежать и первой помощи пострадавшим
Источник материала: ОНТ
Чем отличается солнечный удар от теплового рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Характер течения солнечного и теплового удара схожи, но причины их вызывающие отличаются.
Причина теплового удара – ношение одежды, препятствующей испарению пота, недостаточное употребление жидкости, физическая активность при высокой температуре. Он может случиться как в душном помещении, так и на улице.
Солнечный удар возникает из-за длительного пребывания на открытом солнце без соблюдения определенных правил – без ношения головного убора, солнцезащитных очков, легкой одежды из натуральных тканей. Основные симптомы солнечного удара – головная боль и слабость, учащение пульса и дыхания, шум в ушах, тошнота, рвота, повышение температуры тела, усиленное потоотделение.
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Чем отличается солнечный удар от теплового рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация...
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