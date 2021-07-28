Собака словила в озере огромную рыбу и вышла на берег. Только посмотрите, как ей это удалось? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с псом-рыбаком опубликовал ridus.ru .

В ролике собака вышла на берег с добычей в пасти – огромной рыбой, отдыхающие на пляже люди удивились и начали снимать пса на видео. Ведь не каждый день увидишь такого рыболова!





Видео набрало почти 3 млн просмотров и тысячи комментариев: «Пса встречают, как героя», «Вот это добытчик! Круто!», «С таким псом не пропадешь», «Где-то нервно курят другие рыбаки», «Наверное, хозяину к пиву выловил», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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