Площадь крупного пожара на торфяниках в Гомельской области удалось сократить

Источник материала: ОНТ

Хватает работы в жаркие дни и у спасателей. Крупный торфяной пожар на юге страны тушат уже несколько дней. Его площадь удалось сократить, но работу усложняет погода.

В Петриковском районе жарко, ветрено и недостаточно воды. Распространение огня контролируют с воздуха, на месте дежурит вертолет. Ситуация нестандартная – параллельно в районе интенсивно убирают урожай. Здесь на счету каждый час работы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram