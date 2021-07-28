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Площадь крупного пожара на торфяниках в Гомельской области удалось сократить
Источник материала: ОНТ
Хватает работы в жаркие дни и у спасателей. Крупный торфяной пожар на юге страны тушат уже несколько дней. Его площадь удалось сократить, но работу усложняет погода.
В Петриковском районе жарко, ветрено и недостаточно воды. Распространение огня контролируют с воздуха, на месте дежурит вертолет. Ситуация нестандартная – параллельно в районе интенсивно убирают урожай. Здесь на счету каждый час работы.
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Хватает работы в жаркие дни и у спасателей. Крупный торфяной пожар на юге страны тушат уже несколько дней. Его площадь удалось сократить, но работу усложняет...
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