Биржа: доллар упал на торгах 28 июля

Американская валюта сдала свои позиции по итогам торгов на БВФБ в среду, 28 июля.





Доллар снизил позиции на 0,0008 пункта — 2,5216 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты сегодня выросли:

российский рубль на 0,0105 пункта — 3,4267 белорусского рубля за 100 российских;

евро на 0,0055 пункта — 2,9776 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась падением всех пяти иностранных валют.

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