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Биржа: доллар упал на торгах 28 июля
Источник материала: Навiны
Американская валюта сдала свои позиции по итогам торгов на БВФБ в среду, 28 июля.
Доллар снизил позиции на 0,0008 пункта — 2,5216 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты сегодня выросли:
Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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Американская валюта сдала свои позиции по итогам торгов на БВФБ в среду, 28 июля.
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