Колесникову и Знака будут судить в закрытом режиме

Уголовное дело Марии Колесниковой и Максима Знака будет рассматриваться Минским областным судом в закрытом режиме. Как сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико, соответствующее постановление получили сегодня защитники Максима Знака.





Суд начнется 4 августа в 11:00 в здании суда Минского района (ул. Маяковского, 119а).

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС) Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей КС Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно повезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

По мнению юриста, бывшего адвоката Знака Дмитрия Лаевского, закрытый режим рассмотрения дела «закрывает в данном случае не только содержание обвинения, но и факт отсутствия доказательств вины, равно как и факт отсутствия преступления». Об этом он заявил в комментарии БелаПАН.

Член президиума КС кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года.

Обоих обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет (ч. 3 ст. 361); заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357); создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

По информации Генеральной прокуратуры, согласно материалам дела обвиняемые совместно с иными лицами «не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

Правозащитники признали Колесникову и Знака политзаключенными.

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