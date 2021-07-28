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Власти РБ объявят «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией

28.07.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» по предложению Комитета государственной безопасности

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед направил в Верховный Суд заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией и запрете её деятельности на территории страны.

Заявление подано по предложению КГБ Беларуси, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Это формирование создано в сентябре 2020 года под руководством гражданина Германии Хофмана Дениса Васильевича, 1986 г.р. Цель её деятельности – объединение радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактах в Беларуси», - сказано в сообщении.

Генпрокуратура утверждает, что в созданных «для вербовки и связи» телеграм-каналах подписчиков «обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям».

«В качестве координаторов преступной деятельности выступали граждане стран Евросоюза и проживающие там граждане Беларуси. Руководители и активные участники этой структуры приступили к непосредственному совершению актов терроризма для дестабилизации общественного порядка, оказания насильственного воздействия на органы власти. С апреля 2021 года в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта», - говорится в сообщении.

 
 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» по предложению Комитета государственной безопасности
 
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