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Суд по делу Колесниковой и Знака начнется 4 августа 2021 года
Источник материала: АФН
Минский областной суд 4 августа 2021 года начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению Марии Колесниковой и Максима Знака
«Постановление об этом защите вручили сегодня. Дело будет рассмотрено в закрытом режиме», - сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
Начало в 11:00 в здании суда Минского района по адресу: Минск, ул. Маяковского, 119а.
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Минский областной суд 4 августа 2021 года начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению Марии Колесниковой и Максима Знака
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