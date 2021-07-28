Суд по делу Колесниковой и Знака начнется 4 августа 2021 года

Источник материала: АФН

Минский областной суд 4 августа 2021 года начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению Марии Колесниковой и Максима Знака

«Постановление об этом защите вручили сегодня. Дело будет рассмотрено в закрытом режиме», - сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Начало в 11:00 в здании суда Минского района по адресу: Минск, ул. Маяковского, 119а.