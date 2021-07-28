РЖД может поднять тарифы для грузов из Беларуси

В ближайшее время руководство Российской железной дороги может поднять на обсуждение вопрос повышения тарифов для грузов из Беларуси.



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По словам главы Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, раньше РЖД делала скидки белорусским компаниям, однако в связи с ситуацией, когда страны Балтии оказались для них закрыты, российский монополист может вернуться к обсуждению темы перевозок.

Не исключено, что скидки могут убрать уже с 2022 года, пишет riafan.ru .