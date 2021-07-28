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РЖД может поднять тарифы для грузов из Беларуси
Источник материала: Навiны
В ближайшее время руководство Российской железной дороги может поднять на обсуждение вопрос повышения тарифов для грузов из Беларуси.
По словам главы Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, раньше РЖД делала скидки белорусским компаниям, однако в связи с ситуацией, когда страны Балтии оказались для них закрыты, российский монополист может вернуться к обсуждению темы перевозок.
Не исключено, что скидки могут убрать уже с 2022 года, пишет
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В ближайшее время руководство Российской железной дороги может поднять на обсуждение вопрос повышения тарифов для грузов из Беларуси.
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