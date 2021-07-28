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Тихановская рассказала, чем ей угрожали в кабинете Ермошиной перед высылкой в Литву

28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

До сих пор Светлана Тихановская отказывалась раскрывать подробности вынуженной эмиграции.

Тихановская рассказала, чем ей угрожали в кабинете Ермошиной перед высылкой в Литву

В интервью амерканскому изданию BuzzFeed Светлана Тихановская рассказала о том, чем ей угрожали в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной накануне ее вынужденного отъезда из Беларуси 10 августа 2020 года.

По ее словам, ей заявили, что она попадет в тюрьму, как и ее муж Сергей Тихановский. Речь шла о 15-летнем сроке. Кроме того, ей пригрозили забрать детей и рассказали «в жутких подробностях о том, как с женщинами обходятся в тюрьме».


Тихановская рассказала, чем ей угрожали в кабинете Ермошиной перед высылкой в Литву

Напомним, что 10 августа 2020-го Светлана Тихановская вместе с адвокатом Максимом Знаком отнесла в ЦИК жалобу на официальные результаты выборов. В итоге она не смогла выйти из кабинета Лидии Ермошиной, где с ней несколько часов беседовали высокопоставленные силовики.

В ночь на 11 августа она вынужденно уехала в Литву. Вскоре были опубликованы два видеообращения Тихановской, записанные в приемной Ермошиной.

В первом она говорила о тяжелом решении, которое ей пришлось принять:

— Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни».

Второе обращение Тихановская озвучила по бумажке. Она призвала белорусов к «благоразумию и уважению закона»:

— Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких.

Отметим, что до сих пор Светлана Тихановская принципиально отказывалась раскрывать подробности разговора в кабинете главы ЦИК.

 
 
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До сих пор Светлана Тихановская отказывалась раскрывать подробности вынуженной эмиграции.
 
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