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Тихановская рассказала, чем ей угрожали в кабинете Ермошиной перед высылкой в Литву
28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
До сих пор Светлана Тихановская отказывалась раскрывать подробности вынуженной эмиграции.
В интервью амерканскому изданию
По ее словам, ей заявили, что она попадет в тюрьму, как и ее муж Сергей Тихановский. Речь шла о 15-летнем сроке. Кроме того, ей пригрозили забрать детей и рассказали «в жутких подробностях о том, как с женщинами обходятся в тюрьме».
Напомним, что 10 августа 2020-го Светлана Тихановская вместе с адвокатом Максимом Знаком отнесла в ЦИК жалобу на официальные результаты выборов. В итоге она
В ночь на 11 августа она вынужденно уехала в Литву. Вскоре были опубликованы два видеообращения Тихановской, записанные в приемной Ермошиной.
В первом она
— Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни».
Второе обращение Тихановская
— Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких.
Отметим, что до сих пор Светлана Тихановская принципиально отказывалась раскрывать подробности разговора в кабинете главы ЦИК.
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До сих пор Светлана Тихановская отказывалась раскрывать подробности вынуженной эмиграции.
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