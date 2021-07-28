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Стала известна дата суда над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Суд будет закрытым

28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Уголовное дело по обвинению Марии Колесниковой и Максима Знака начнет рассматриваться в Минском областном суде 4 августа. Об этом сообщает штаб Виктора Бабарико.

Дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

Напомним, Марию Колесникову и Максима Знака обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (Призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования и руководство им). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Рассмотрение дела Колесниковой и Знака начнется в 11.00 4 августа в суде Минского района по адресу: Минск, ул. Маяковского, 119а.

Отец Марии Колесниковой: «В ее день рождения я решил быть рядом и неделю ходил возле тюрьмы»

 
Теги: Минск
 
 
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