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Стала известна дата суда над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Суд будет закрытым
28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Уголовное дело по обвинению Марии Колесниковой и Максима Знака начнет рассматриваться в Минском областном суде 4 августа. Об этом
Дело будет рассмотрено в закрытом режиме.
Напомним, Марию Колесникову и Максима Знака обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (Призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования и руководство им). Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Рассмотрение дела Колесниковой и Знака начнется в 11.00 4 августа в суде Минского района по адресу: Минск, ул. Маяковского, 119а.
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Им грозит до 12 лет тюрьмы.
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