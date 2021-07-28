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Фотофакт. Сувенир Нине Лобкович от Володарки. «Желаю, чтобы у вас никогда не было такого»

28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Жена задержанного юриста «Весны» Владимира Лобковича рассказала о днях, проведенных на Окрестина и Володарке и показала, что ей дали при выходе.

— Четыре дня как я дома. Обнимаю деток и маму за себя и за Уладзя, — пишет Нина Лобкович.

Успешно прошла курс «прямой позвоночник за 72 часа» на Окрестина и недельную программу «информационный детокс» на Володарке. Опыт интересный, но рекомендовать вряд ли буду.  

Из 7 человек в камере — 5 политических, полемизировать могли на минимум 4 иностранных языках. Невероятно сильные и прекрасные дамы. Как сказал человек с криминальным опытом: «Зэк уже не тот»:)

Ещё раз убедилась, сколько настоящих Людей рядом. Не устаю благодарить друзей и коллег. Спасибо всем вам от нашей семьи!

На фото сувенир от Володарки: 88 копеек. На проезд! Желаю, чтобы у вас никогда не было такого сувенира, а Владимир Лабкович, Алесь Беляцкий и и Валентин Стефанович поскорее бы его получили.

Фотофакт. Сувенир Нине Лобкович от Володарки. «Желаю, чтобы у вас никогда не было такого»

Пишите им письма, присылайте открытки.  Это — важно. Это — энергия! Там важно знать, что за стеной много Людей.

 
 
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Жена задержанного юриста «Весны» Владимира Лобковича рассказала о днях, проведенных на Окрестина и Володарке и показала, что ей дали при выходе.
 
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