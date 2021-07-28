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Россия бесплатно вооружит Таджикистан

28.07.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия бесплатно поставит оружии и технику вооруженным силам Таджикистана, заявил в среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов», - сказал Шойгу, которого цитирует РИА «Новости».

«Конечно, мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана», - отметил Шойгу.

По его словам, Россия не оставляет надежд на то, что в Афганистане «будет достигнут какой-то консенсус и межнациональное примирение».

«Но при этом мы видим, насколько активно перемещаются, передвигаются туда из разных регионов, в том числе - из Сирии, Ливии игиловские подразделения. Причём, в какой-то части наблюдаем и такую довольно серьёзную организованность этих передвижений», - сказал Шойгу.

С 5 по 10 августа близ границы с Афганистаном пройдут трехсторонние чения «Харб-Майдон» , в которых примут участие военные Таджикистана, Узбекистана и России.

 
 
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Россия бесплатно поставит оружии и технику вооруженным силам Таджикистана, заявил в среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
 
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