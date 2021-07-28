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Вот как выглядят учения по "охране общественного порядка"
Источник материала: Партизан
Так выглядят учения по "охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий и пресечения массовых беспорядков".
Их 27 и 28 июля проводят внутренние войска во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел, напоминает
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Так выглядят учения по "охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий и пресечения массовых беспорядков".
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