ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участника августовских беспорядков в Минске приговорили к 6 годам колонии

28.07.2021 14:21 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участника массовых беспорядков в Минске приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установили, что фигурант ночью 9 августа 2020 года вблизи пересечения пр.Машерова, ул.Сторожевской и ул.Даумана в Минске принял участие в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества. Он выкрикивал лозунги с призывами к беспорядкам, забрасывал камнями и другими предметами сотрудников милиции и их специальный транспорт. Своими действиями обвиняемый блокировал движение транспорта.

В соответствии с предложением гособвинителя и с учетом представленных им доказательств суд Московского района Минска вынес обвинительный приговор: 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде установили, что фигурант ночью 9 августа 2020 года вблизи пересечения пр.Машерова, ул.Сторожевской и ул.Даумана в Минске принял участие в массовых беспорядках,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Авария на Немиге: столкнулись шесть машин и троллейбус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by