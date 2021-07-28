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В Осиповичском районе из кузова грузовика на дорогу просыпалось 3,5 т зерна

28.07.2021 14:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе из кузова грузовика на дорогу просыпалось 3,5 т зерна. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Такой факт был выявлен сотрудниками местной ГАИ в Осиповичском районе на 13-м км автодороги Осиповичи - Свислочь. Во время движения у грузового МАЗа, двигавшегося в составе с прицепом, открылся борт, в результате чего на проезжую часть просыпалось около 3,5 т зерна", - отметили в ГАИ.

Водитель МАЗа не сразу заметил просыпание и продолжил движение, загрязнив примерно 500 м дороги. "На этот раз инспектор ГАИ предупредил водителя о недопущении таких происшествий. Однако если подобное нарушение повторится, то в следующий раз за загрязнение дороги ему будет грозить штраф в размере до 4 базовых величин", - отметили в Госавтоинспекции.

Во время уборочной кампании экипажи ГАИ максимально приближены к местам проведения жатвы. Инспекторы проверяют сельхозтехнику, контролируют физическое состояние механизаторов в хозяйствах и при выезде на линию, проводят выборочные проверки на полях и на дорогах, сопровождают зерноуборочные комбайны по дорогам общего пользования. Первоочередная задача Госавтоинспекции - не только недопущение ДТП с участием сельхозтехники, но и предотвращение потерь урожая при его перевозке.-0-

В Осиповичском районе из кузова грузовика на дорогу просыпалось 3,5 т зерна

 
Теги: Могилев
 
 
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Водитель МАЗа не сразу заметил просыпание и продолжил движение, загрязнив примерно 500 м дороги.
 
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