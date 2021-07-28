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Гомельчанин создал чат для призывов к массовым беспорядкам и насилию

28.07.2021 14:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин создал чат, в котором призывал к массовым беспорядкам и насилию - возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники гомельского управления ГУБОПиК задержали 34-летнего жителя областного центра. В августе прошлого года мужчина создал в Telegram деструктивный чат, где обсуждались радикальные действия в отношении представителей власти. "Администратор призывал участвовать в массовых беспорядках, сопротивляться правоохранителям и применять в их отношении насилие, уничтожать и повреждать имущество общеопасным способом", - рассказала Ольга Чемоданова.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Отмечается, что фигурант является активным участником праворадикальной околофутбольной группировки и ранее привлекался к уголовной ответственности за злостное хулиганство.

Ольга Чемоданова добавила, что правоохранители продолжают устанавливать причастных к протестной деятельности, угрозам и оскорблениям в адрес милиционеров.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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В отношении задержанного возбудили уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.
 
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