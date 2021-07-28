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В ДТП попали шесть автобусов и троллейбус. Что произошло на Немиге?

28.07.2021 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДТП попали шесть автобусов и троллейбус. Что произошло на Немиге?

На участке, где произошло ДТП, в эти минуты затруднено движение. Троллейбус и другие авто получили механические повреждения. Пострадавших нет.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ Центрального района. Выясняются все обстоятельства.

 
 
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Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На участке, где произошло...
 
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