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В ДТП попали шесть автобусов и троллейбус. Что произошло на Немиге?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На участке, где произошло ДТП, в эти минуты затруднено движение. Троллейбус и другие авто получили механические повреждения. Пострадавших нет.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ Центрального района. Выясняются все обстоятельства.
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Новости Беларуси. Массовая авария на Немиге. Столкнулись шесть автомобилей и троллейбус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На участке, где произошло...
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