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У Минска отобрали право на проведение ЧМ-2022 по спортивной ходьбе
Источник материала: Навiны
Еще одно международное спортивное мероприятие не пройдет в Беларуси.
Как сообщил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу, после рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, было принято решение «перенести командный чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе из Минска».
Свое решение ассоциация объясняет тем, что «есть ограничения в путешествиях в Беларусь, трудности в дипломатических отношениях».
В этой связи первенство планеты перенесено в Маскат (Оман), пишет
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Еще одно международное спортивное мероприятие не пройдет в Беларуси.
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