ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У Минска отобрали право на проведение ЧМ-2022 по спортивной ходьбе 

28.07.2021 14:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Еще одно международное спортивное мероприятие не пройдет в Беларуси.

У Минска отобрали право на проведение ЧМ-2022 по спортивной ходьбе 
Фото с сайта sportbox.ru

Как сообщил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу, после рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, было принято решение «перенести командный чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе из Минска».

Свое решение ассоциация объясняет тем, что «есть ограничения в путешествиях в Беларусь, трудности в дипломатических отношениях».

В этой связи первенство планеты перенесено в Маскат (Оман), пишет «ПБ».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одно международное спортивное мероприятие не пройдет в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бабарыка думаў, што яго на расстрэл вядуць»,— Шкляраў расказаў новыя дэталі сустрэчы з Лукашэнкам у СІЗА КДБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by