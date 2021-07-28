Генпрокурор Швед просит суд признать «Отряды гражданской самообороны» террористической организацией

Генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании «Отрядов гражданской самообороны» террористической организацией, сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак.





«В соответствии с законом о борьбе с терроризмом по предложению КГБ генеральный прокурор направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией и запрете ее деятельности на территории страны», — сказала она.

По словам Курчак, в Генпрокуратуру «представлены фактические данные, достоверно подтверждающие обстоятельства, достаточные для признания этой организации террористической».

«Установлено, что цель ее деятельности объединение радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактах, — заявила Курчак. — В целях вербовки, связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы телеграм-чаты и каналы, где подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям. В качестве координаторов преступной деятельности выступали лица, которые проживают за пределами Беларуси. С апреля 2021 года в сообществе планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта. Руководители и активные участники этой организации уже приступили к совершению преступлений террористического характера для дестабилизации общественного порядка. По данным актам возбуждены и расследуются уголовные дела».