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На четверг объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
В ближайшие сутки Беларусь будет штормить. С оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях выступил Белгидромет.
По прогнозам синоптиков, ночью по западу страны, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах пройдут ливни. При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем в отдельных районах град.
Днем по юго-востоку страны температурный максимум достигнет 30-32 градусов.
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В ближайшие сутки Беларусь будет штормить. С оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях выступил Белгидромет.
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