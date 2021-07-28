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На четверг объявлено штормовое предупреждение

28.07.2021 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ближайшие сутки Беларусь будет штормить. С оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях выступил Белгидромет.

На четверг объявлено штормовое предупреждение
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ночью по западу страны, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах пройдут ливни. При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем в отдельных районах град.

Днем по юго-востоку страны температурный максимум достигнет 30-32 градусов.

 

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В ближайшие сутки Беларусь будет штормить. С оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях выступил Белгидромет.
 
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