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Известный оперный певец Илья Сильчуков выпустил клип на песню «Волки»
28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сюжет затрагивает тему насилия, которое пережили белорусы в 2020 году.
Действие в клипе на песню «Волки» происходит в Средневековье. Но в комментариях многие слушатели нашли параллели с настоящим. Клип снимался под Минском.
Илья Сильчуков работает в Оперном с 2005 года. Был уволен прошлой осенью. Вместе с коллегами он участвовал в ролике «Культура за забастовку» и сказал в ролике три слова: «Лентой, словом, действием». Через неделю его уволили «за аморальный поступок».
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Сюжет затрагивает тему насилия, которое пережили белорусы в 2020 году.
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