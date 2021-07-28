Известный оперный певец Илья Сильчуков выпустил клип на песню «Волки»

Источник материала: Салiдарнасць

Сюжет затрагивает тему насилия, которое пережили белорусы в 2020 году.





Действие в клипе на песню «Волки» происходит в Средневековье. Но в комментариях многие слушатели нашли параллели с настоящим. Клип снимался под Минском.

Илья Сильчуков работает в Оперном с 2005 года. Был уволен прошлой осенью. Вместе с коллегами он участвовал в ролике «Культура за забастовку» и сказал в ролике три слова: «Лентой, словом, действием». Через неделю его уволили «за аморальный поступок».