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Известный оперный певец Илья Сильчуков выпустил клип на песню «Волки»

28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сюжет затрагивает тему насилия, которое пережили белорусы в 2020 году.

Известный оперный певец Илья Сильчуков выпустил клип на песню «Волки»

Действие в клипе на песню «Волки» происходит в Средневековье. Но в комментариях многие слушатели нашли параллели с настоящим. Клип снимался под Минском.

Илья Сильчуков работает в Оперном с 2005 года. Был уволен прошлой осенью. Вместе с коллегами он участвовал в ролике «Культура за забастовку» и сказал в ролике три слова: «Лентой, словом, действием». Через неделю его уволили «за аморальный поступок».

 
 
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Сюжет затрагивает тему насилия, которое пережили белорусы в 2020 году.
 
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