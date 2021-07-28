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Авария на Немиге: столкнулись шесть машин и троллейбус
Источник материала: Партизан
Массовая авария произошла 28 июля в Минске на улице Немига.
"На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Досталось всем: пяти легковушкам, микроавтобусу почты, троллейбусу 53-го маршрута.
О пострадавших пока информации нет.
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Массовая авария произошла 28 июля в Минске на улице Немига.
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