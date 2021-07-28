Девальвация продолжается: беларуский рубль снова подешевел

Курс доллара снизился лишь на 0,0008 BYN до 2,5216 BYN/USD. За предыдущие два дня стоимость доллара выросла на 0,0088 BYN.





Курс евро поднялся на 0,0055 BYN до 2,9776 BYN/EUR. Евро за три дня роста подорожал уже на 0,0179 BYN, а до этого было десять дней падения, за которые стоимость евро рухнула на 0,0924 BYN до минимума за 337 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0105 BYN до 3,4267 BYN/100 RUB и оказался на максимуме почти за две недели.





Рубль РФ укрепляется второй день, а до этого он находился на минимуме почти за три месяца.





Московская биржа

Сегодня российский рубль дорожает к доллару. Банк России опустил официальный курс доллара на 23 копейки до 73,6088 RUB/USD.





Официальный курс евро снизился на 7 копеек до 86,9173 RUB/EUR.