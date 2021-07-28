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Девальвация продолжается: беларуский рубль снова подешевел

28.07.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду на Белорусской валютно-фондовой бирже евро подорожал уже третий раз подряд. Стоимость корзины валют выросла на 0,20% до максимума за 12 дней.

Курс доллара снизился лишь на 0,0008 BYN до 2,5216 BYN/USD. За предыдущие два дня стоимость доллара выросла на 0,0088 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0055 BYN до 2,9776 BYN/EUR. Евро за три дня роста подорожал уже на 0,0179 BYN, а до этого было десять дней падения, за которые стоимость евро рухнула на 0,0924 BYN до минимума за 337 дней. 

Курс российского рубля вырос на 0,0105 BYN до 3,4267 BYN/100 RUB и оказался на максимуме почти за две недели.

Рубль РФ укрепляется второй день, а до этого он находился на минимуме почти за три месяца.

Московская биржа

Сегодня российский рубль дорожает к доллару. Банк России опустил официальный курс доллара на 23 копейки до 73,6088 RUB/USD.

Официальный курс евро снизился на 7 копеек до 86,9173 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В среду на Белорусской валютно-фондовой бирже евро подорожал уже третий раз подряд. Стоимость корзины валют выросла на 0,20% до максимума за 12 дней.
 
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