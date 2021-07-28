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«Работать непросто, но зато почётно». На службу в милицию Минска поступили 93 выпускника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ряды минской милиции пополнили 93 выпускника профильных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это новые оперативники, сотрудники уголовного розыска и подразделений по борьбе с наркотиками, участковые. В торжественной обстановке им вручили служебные удостоверения и табельное оружие. Знаковое событие прошло в стенах минской ратуши.
Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Александр Малей, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Партизанского РУВД:
К выполнению служебных обязанностей молодые милиционеры приступают в лейтенантских погонах.
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Новости Беларуси. Ряды минской милиции пополнили 93 выпускника профильных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это новые оперативники, сотрудники...
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