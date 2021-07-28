ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Азербайджан и Армения прекратили огонь. Договориться удалось при посредничестве России

28.07.2021 15:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередной виток напряженности на армяно-азербайджанской границе. После взаимных обстрелов стороны прекратили огонь. Договориться о перемирии удалось при посредничестве России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азербайджан и Армения прекратили огонь. Договориться удалось при посредничестве России

Утром 28 июля Баку и Ереван обвинили друг друга в агрессии и провокациях. Возобновились локальные бои. В результате обстрелов со стороны Армении погибли трое военных, еще двое получили ранения.

Азербайджан и Армения прекратили огонь. Договориться удалось при посредничестве России

В Азербайджане, в свою очередь, сообщили о двух пострадавших. На данный момент ситуация на границе спокойная.

Азербайджан и Армения прекратили огонь. Договориться удалось при посредничестве России

Отношения между Баку и Ереваном остаются напряженными во многом из-за ситуации с Нагорным Карабахом. В ноябре 2020 года стороны подписали соглашение о прекращении боевых действий. Несмотря на перемирие, локальные столкновения на границе периодически продолжаются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Очередной виток напряженности на армяно-азербайджанской границе. После взаимных обстрелов стороны прекратили огонь. Договориться о перемирии...
 
Новости дня
Новости разные
 
РЖД может поднять тарифы для грузов из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by