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В Индии из-за наводнения погибли 190 человек. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту страны
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Уже 190 человек погибли из-за наводнения в Индии. Не менее 25 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пострадавшие районы направляется гуманитарная помощь. Людям необходима еда, одежда, медикаменты. Многие остались без жилья.
В связи с многочисленными жертвами наводнений соболезнование президенту Индии направил Александр Лукашенко. Глава государства выразил слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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В Индии из-за наводнения погибли 190 человек. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту страны
Новости Индии. Уже 190 человек погибли из-за наводнения в Индии. Не менее 25 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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