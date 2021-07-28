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В Индии из-за наводнения погибли 190 человек. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту страны

28.07.2021 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Уже 190 человек погибли из-за наводнения в Индии. Не менее 25 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии из-за наводнения погибли 190 человек. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту страны

В пострадавшие районы направляется гуманитарная помощь. Людям необходима еда, одежда, медикаменты. Многие остались без жилья.

В Индии из-за наводнения погибли 190 человек. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту страны

В связи с многочисленными жертвами наводнений соболезнование президенту Индии направил Александр Лукашенко. Глава государства выразил слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

 
 
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Новости Индии. Уже 190 человек погибли из-за наводнения в Индии. Не менее 25 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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