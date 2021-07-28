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В Казахстане 80% сотрудников офисов в крупных городах перейдут на удалёнку

28.07.2021 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Всплеск заражений и новые ограничения. Мир далек от завершения пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане 80% сотрудников офисов в крупных городах перейдут на удалёнку

В крупных городах Казахстана, в том числе в столице Нур-Султан, на фоне непростой эпидобстановки усиливают карантинные меры. Со 2 августа под запретом будут все массовые мероприятия. 80 % сотрудников офисов и организаций перейдут на удаленку. Исключение составят лишь те, кто недавно переболел COVID-19 или получил вакцину.

В Казахстане 80% сотрудников офисов в крупных городах перейдут на удалёнку

В США возвращаются к обязательному масочному режиму в помещениях. Рекомендация касается районов с высоким уровнем распространения инфекции и относится ко всем, независимо от того, привит человек или нет.

В Казахстане 80% сотрудников офисов в крупных городах перейдут на удалёнку

В австралийском Сиднее из-за роста числа зараженных еще на месяц продлили карантин. За минувшие сутки в городе выявили 177 случаев заболевания – самый высокий показатель с начала эпидемии.

 
 
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Всплеск заражений и новые ограничения. Мир далек от завершения пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В крупных городах Казахстана, в том числе в...
 
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